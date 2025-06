Quadfahrer stirbt auf Waldweg in der Eifel

Warum ein 38-Jähriger in der Schneifel stürzt, ist zunächst unklar. Zwei Touristen finden den Toten.

Gondenbrett (dpa/lrs) – Ein Quadfahrer ist auf einem Waldweg im Eifelkreis Bitburg-Prüm tödlich verunglückt. Der 38 Jahre alte Mann sei in einer Kurve ohne Fremdeinwirkung zu Fall gekommen, berichtete die Polizei in Prüm. Zwei Touristen hätten den Toten gefunden. Der Unfall, dessen Ursache zunächst unklar blieb, ereignete sich bei Gondenbrett am 697 Meter hohen Schwarzen Mann, der zweithöchsten Erhebung des Gebirgszugs Schneifel.