Als eine Polizeistreife ihn kontrollieren will, rast ein Quadfahrer im Kreis Ahrweiler davon - durch mehrere Ortschaften bis in ein Waldgebiet. Dort flüchtet er zu Fuß weiter.

Ahrweiler (dpa/lrs) – Durch mehrere Orte ist ein unbekannter Quadfahrer im Landkreis Ahrweiler vor der Polizei geflüchtet – und dieser letztlich entkommen. Er raste in der Nacht zum Freitag davon, als eine Streife ihn kontrollieren wollte, teilte die zuständige Polizei Mayen mit. Dabei habe es sich um eine allgemeine Verkehrskontrolle gehandelt, sagte ein Sprecher der Polizei Adenau.

Auf seiner Flucht vor der Polizei sei der Unbekannte rund zehn Minuten lang durch verschiedene Ortschaften des Landkreises gerast. Kurz vor der Grenze zu Nordrhein-Westfalen sei er auf einen unbefestigten Waldweg gefahren, hieß es in der Mitteilung weiter. In dem Wald habe er dann einen Unfall gebaut und sei zu Fuß vor den Beamtinnen und Beamten geflüchtet. Das Quad entdeckten sie den Angaben zufolge festgefahren in einem Anhang.

Die Polizei habe unter anderem ein Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Sie rief Zeuginnen und Zeugen dazu auf, sich zu melden.