Gimbsheim (dpa/lrs) – Eine zwischenzeitlich vermisste Netzpython in Gimbsheim (Landkreis Alzey-Worms) ist wiedergefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, vermisste der Schlangenbesitzer das Tier seit Sonntagnachmittag. Demnach ging er davon aus die Würgeschlange sei entlaufen. Suchmaßnahmen waren erfolglos, bis der Besitzer die Schlange am Montag entdeckte. Sie habe sich demnach in einem Zwischenboden unter dem Außengehege befunden und das Grundstück nie verlassen.