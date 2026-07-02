Kaiserslautern (dpa/lrs) – Er soll mehrfach in Tötungsabsicht auf zwei Männer eingestochen haben, einer davon starb: Seit Donnerstag muss sich ein 19-Jähriger vor dem Landgericht Kaiserslautern verantworten. Der Vorwurf lautet Totschlag und versuchter Totschlag.

Der Staatsanwaltschaft zufolge soll der Angeklagte im Februar im Zuge einer Auseinandersetzung ein Messer gezogen haben. Ein 20-Jähriger überlebte den Angriff schwer verletzt. Einem 22-Jährigen soll der Angeklagte zweimal in den Rücken gestochen haben, wobei eine Hauptschlagader getroffen worden sein soll. Trotz intensivmedizinischer Hilfe starb der Mann. Bei der Festnahme soll sich der Angeklagte körperlich gewehrt und Polizeikräfte mehrfach beleidigt haben.

Bis Ende Juli sind weitere Verhandlungstage geplant. Hintergrund des Streits war den Ermittlungen zufolge ein Drogengeschäft. Die Nationalität des Angeklagten wollte das Landgericht auf Anfrage «derzeit» nicht mitteilen.