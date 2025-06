Frankenthal (dpa/lrs) – Vor dem Landgericht Frankenthal beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) ein nicht öffentlicher Prozess gegen einen 17 Jahre alten Beschuldigten. Dem Jugendlichen wird im Rahmen eines Sicherungsverfahrens vorgeworfen, sich in Neustadt an der Weinstraße und Landau zu einem Amoklauf in einer Schule in Landau im Dezember 2024 verabredet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er schuldunfähig ist.

Sie fordert seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Der Vorwurf gegen den 17-Jährigen lautet Verabredung zu einem Verbrechen. Da der Beschuldigte minderjährig ist, wird die Öffentlichkeit nicht zu der Verhandlung zugelassen. Bis Mitte Juli sind weitere Termine vorgesehen.