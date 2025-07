Landau (dpa/lrs) – Vor dem Landgericht Landau in der Pfalz beginnt heute ein nicht öffentlicher Prozess gegen eine 17 Jahre alte Angeklagte. Der Jugendlichen wird vorgeworfen, sich mit einem anderen Jugendlichen – der derzeit in Frankenthal vor Gericht steht – zu einem Amoklauf in der örtlichen Nordringschule verabredet zu haben. Dabei sollten den Ermittlungen zufolge ein Lehrer und drei Mitschüler getötet werden. Der Tatvorwurf lautet Verabredung zu einem Verbrechen. Vor der 2. Strafkammer sind derzeit Termine bis Mitte August vorgesehen.

