Nach dem AfD-Erfolg bei der Landtagswahl versammeln sich Demonstrierende in Mainz. Ihr Motto: «Man bekämpft Faschisten nicht, indem man ihre Forderungen übernimmt».

Mainz (dpa/lrs) – Wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale haben linke Gruppierungen in Mainz gegen den Wahlerfolg der AfD demonstriert. Nach Angaben der Polizei nahmen rund 70 Menschen an der Versammlung teil. Die Demonstration sei störungsfrei verlaufen.

Mit dem Motto «Man bekämpft Faschisten nicht, indem man ihre Forderungen übernimmt» sollte ein Zeichen gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft gesetzt werden, hieß es auf der Demo. Zwischendurch wurden immer wieder Parolen wie «Ganz Mainz hasst die AfD» oder «Hoch die internationale Solidarität» gerufen.

Die AfD erzielte bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl ihr bestes Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland. Mit rund 20 Prozent verdoppelte die Partei ihren Stimmenanteil im Vergleich zur letzten Wahl 2021.