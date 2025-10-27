Auswanderer-Serie in New York Promovierte Juristin designt jetzt Schmuck im Big Apple Patrick Kiefer 27.10.2025, 12:29 Uhr

i Rilana Wenske stammt gebürtig aus dem Westerwald. Heute ist New York City ihre Heimat. Christoph Rymon/Rilana Wenske/privat

Wer’s dort schafft, schafft es überall – Rilana Wenske will gar nicht mehr woanders hin. New York City ist die Heimat der provomovierten Juristin aus Staudt im Westerwald. Im Big Apple lebt sie als Schmuckdesignerin. In the city, that never sleeps.

In ihrem Kinderzimmer hing damals ein Poster an der Wand: Sonnenuntergang über New York. Im Vordergrund die Brooklyn Bridge, im Hintergrund die Skyline samt Twin Towers. Es würde zu weit gehen, heute zu behaupten, dieses Foto sei der Grund für den Lebensweg von Rilana Wenske aus Staudt.







