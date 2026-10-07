Die renommierte Business School WHU verlässt Rheinland-Pfalz und zieht nach Düsseldorf. Dadurch sollen die Kontakte zu Wirtschaft und Industrie enger werden. Nicht nur die NRW-Landeshauptstadt jubelt.

Düsseldorf (dpa) – Die renommierte private Wirtschaftshochschule Otto Beisheim School of Management (WHU) verlegt ihren Hauptstandort von Rheinland-Pfalz nach Düsseldorf. Die Aktivitäten der WHU sollen künftig auf einem Campus in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt gebündelt werden, wie die NRW-Landesregierung mitteilte. Geplant sei ein großer Neubau in zentraler Lage. Die WHU hat bereits seit 2010 einen Standort in Düsseldorf.

Hauptsitz der privaten Wirtschaftsuni, die regelmäßig in internationalen Rankings als eine der führenden Business Schools Europas gelistet wird, ist bislang Vallendar bei Koblenz. Die 1984 gegründete Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung (WHU) hat aktuell 2.100 Studentinnen und Studenten an ihren zwei Standorten in Vallendar und Düsseldorf.

Große Freude in Düsseldorf

Nach Worten von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) unterstreicht die Entscheidung der WHU für Düsseldorf «die internationale Anziehungskraft Nordrhein-Westfalens als Standort für Spitzenforschung und unternehmerische Ideen». Als eine der führenden Hochschulen für Unternehmensgründungen könne die WHU zusätzliche Impulse für Innovation und wirtschaftliches Wachstum setzen, erklärte Wüst.

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) bezeichnete den künftigen Campus als ein Leuchtturmprojekt für Düsseldorf. «Die WHU stärkt unseren Wirtschaftsstandort und macht Düsseldorf noch attraktiver für internationale Studierende, Talente und Unternehmen.»

Internationaler Ruf

Die WHU hat sich einen internationalen Ruf durch bekannte Start-up-Gründungen aus der Universität heraus erworben. Zu den erfolgreichsten gehören Zalando, Flixbus und Hellofresh. Das Studienangebot der Hochschule umfasst Bachelor- und Masterprogramme in International Business Administration und Management. Den Zusatz «Otto Beisheim» erhielt die WHU 1993 zu Ehren ihres langjährigen Förderers und Mitgründers des Metro-Handelskonzerns.