Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr soll das Projekt «Praktikumswochen Rheinland-Pfalz» auch 2025 stattfinden. Jugendliche können vor und in den Sommerferien erneut in verschiedene Berufe schnuppern.

Mainz (dpa/lrs) – Für einen Tag in einen für sie interessanten Beruf «hineinschnuppern» – das können Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz auch in diesem Jahr. Die von Bildungs- und Wirtschaftsministerium erst im vergangenen Jahr ins Leben gerufenen Praktikumswochen sollen vor und in den Sommerferien 2025 wieder stattfinden, wie das Bildungsministerium mitteilte.

«Mit den Praktikumswochen ermöglichen wir jungen Menschen den Blick in verschiedene Berufsfelder und bringen die Unternehmen mit den Auszubildenden von morgen zusammen», sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt laut der Mitteilung. Zwischen dem 16. Juni und dem 15. August haben die Jugendlichen so die Möglichkeit, in kurzer Zeit viele verschiedene Berufe kennenzulernen, wie es heißt.

An welchen Tagen die Schüler einen Blick hinter die Kulissen welches regionalen Unternehmens werfen möchten, können sie den Angaben zufolge selbst entscheiden – bis Mitte Mai haben sich immerhin schon 280 Unternehmen bei der Aktion angemeldet. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) hofft auf weitere Anmeldungen: «Wir freuen uns, wenn sich weitere Unternehmen anmelden und für sich die Chance zur Fachkräftesicherung nutzen.»

Begleitung durch den Dschungel der Möglichkeiten

Für Schülerinnen und Schüler geht es laut Bildungsminister Sven Teuber (SPD) um nichts Geringeres als «eine der wichtigsten Fragen überhaupt: Was will ich einmal werden?». Mittlerweile gebe es so viele Ausbildungs- und Studiengänge, dass junge Menschen eine Begleitung durch den Dschungel bräuchten, sagte er laut der Mitteilung. Er wolle die Jugendlichen motivieren, das Angebot zu nutzen – schließlich seien die Praktikumswochen eine wichtige Hilfe bei der Berufsorientierung.

Alle Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz ab 14 Jahren können in den drei Wochen vor den Sommerferien Tagespraktika machen. In den Sommerferien müssen die Jugendlichen für die Teilnahme 15 Jahre alt sein.