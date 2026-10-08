Ein betrunkener Mann hat keinen Fahrschein und wird gemeinsam mit zwei Bekannten aus dem Zug verwiesen. Das gefällt dem 26-Jährigen gar nicht.

Bacharach/Bingen (dpa/lrs) – Ein Polizist ist bei einer Kontrolle am Bahnhof in Bacharach am Rhein von einem Mann bespuckt und angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wird gegen den mutmaßlichen Täter wegen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Hinzu komme Beleidigung und Körperverletzung.

Der 26-Jährige habe mit zwei weiteren Männern am Mittwochabend Fahrgäste am Bahnsteig belästigt. Ein Beamter der Bundespolizei sei darauf aufmerksam geworden und habe die Gruppe zunächst am Bahnsteig und dann im Zug kontrolliert. Wegen fehlender Fahrscheine habe der Polizist die drei Männer in Bingen des Zuges verwiesen.

Polizist bespuckt

Nach Angaben der Polizei hat der mutmaßliche Täter den Beamten dann bespuckt und versucht ihn zu schlagen. Der Beamte wehrte sich. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem Angreifer habe 1,8 Promille ergeben. Im Rucksack des Mannes fanden die Beamten ein Küchenmesser. In Rheinland-Pfalz gilt seit 25. November 2025 ein Waffen- und Messerverbot in Bussen und Bahnen.