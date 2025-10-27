Offener Brief von Mitarbeitern Rückendeckung für Chef des Landeskrankenhauses 27.10.2025, 16:32 Uhr

i Ein hoher Zaun umschließt die landesweit größte forensische Klinik Nette-Gut in Weißenthurm - die Einrichtung zählt zum finanziell angeschlagenen Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz. Thomas Frey. picture alliance / Thomas Frey/dpa

Mitarbeiter des Landeskrankenhauses haben ihren Chef, Alexander Wilhelm angegriffen. Anonym. Eine externe Großkanzlei prüft die Vorwürfe. Dass die Kritiker nicht für alle Mitarbeiter des Klinikverbunds sprechen, zeigt jetzt ein offener Brief.

Der Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz, Alexander Wilhelm, steht in der Kritik – nicht nur wegen eines sich abzeichnenden Jahresverlusts in zweistelliger Millionenhöhe, sondern auch wegen seines Führungsstils. Eine Koblenzer Kanzlei untersucht derzeit anonym vorgebrachte Vorwürfe gegen Wilhelm.







Artikel teilen

Artikel teilen