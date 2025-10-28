So wohnt Rheinland-Pfalz Leben im Wasserturm: Bahnromantik mit Schlossblick 28.10.2025, 15:00 Uhr

i Willkommen im Wasserturm: Christian Scherer hat das historische Gebäude aus dem Jahr 1879 vor zwei Jahren gekauft. Wir haben uns mal in Montabaur umgeschaut, wie es dort aussieht. Dirk Eberz

Wie wohnt man eigentlich in einem alten Wasserturm? Wir waren neugierig und haben mal bei Christian Scherer in Montabaur vorbeigeschaut. Nur 58 Quadratmeter ist das historische Gebäude groß. Dafür ist der Wohnraum gut sechs Meter hoch. Ein Erlebnis.

Christian Scherer empfängt uns am Eingang des alten Wasserturms von Montabaur. Eine Steintreppe führt uns nach oben. Das kleine Grundstück wird gerade gemäht. Für einen Kaffee auf den Gartenmöbeln ist es schon zu frisch. Also schnell rein ins Warme. Der 40-Jährige gibt einen Zahlencode ein.







Artikel teilen

Artikel teilen