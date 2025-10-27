Causa Jürgen Pföhler
Beschwerde gegen Verfahrenseinstellung zurückgewiesen
Gegen Ex-Ahrtal-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) wird es keine weiteren Ermittlungen geben. Das ist das Ergebnis des nun abgeschlossenen Beschwerdeverfahrens bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz.
Es wird keine weiteren Ermittlungen gegen Ex-Ahrtal-Landrat Jürgen Pföhler geben. Wie die Generalstaatsanwaltschaft die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, nicht weiter zu ermitteln, bekräftigt. 

Es wird keine weiteren Ermittlungen gegen den ehemaligen Ahrtal-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) geben. Dies ist das Ergebnis des Beschwerdeverfahrens zur Ahr-Causa, das bei der Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft nun zu einem Ende gekommen ist. In einer seitenlangen Presseerklärung hat die Generalstaatsanwaltschaft unter anderem über rechtliche Gesichtspunkte, die Entwicklung des Flutgeschehens, getroffene Maßnahmen sowie die zwölf Todesfälle im ...

