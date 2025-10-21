Messerattacke in Koblenz Polizist berichtet in Drogenprozess von großer Blutspur 21.10.2025, 17:00 Uhr

i Eine Messerattacke beschäftigt das Landgericht Koblenz. Markus Kratzer

Die Koblenzer Drogenszene beschäftigt weiter das Landgericht. Im Fokus des Prozesses steht eine Messerattacke im März auf einen Dealer mitten in der Stadt an Rhein und Mosel. Ein Polizist berichtete nun als Zeuge von einer großen Blutspur.

Der Prozess um eine Messerattacke innerhalb der Koblenzer Drogenszene im März dieses Jahres ist am Landgericht fortgesetzt worden. Ein 28-jähriger Albaner, der Dealer gewesen sein soll, und ein 38-jähriger Pole sitzen auf der Anklagebank, der Albaner befindet sich derzeit in der JVA Koblenz in U-Haft.







