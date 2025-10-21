Verfahren am OLG in Koblenz Mammutprozess um Kriegsverbrechen in Syrien beginnt 21.10.2025, 15:17 Uhr

i Im November läuft in Koblenz ein Mammutprozess um Kriegsverbrechen in Syrien an. Es sind insgesamt 43 Verhandlungstage - bis in den Sommer 2026 hinein - terminiert. (Symbolfoto) Volker Hartmann/dpa

Fünf Männer müssen sich ab November unter anderem wegen Mordes und Folter in Syrien am Koblenzer Oberlandesgericht verantworten. Hintergründe und Details zu dem bevorstehenden Mammutprozess.

Ein Mammutverfahren um Kriegsverbrechen und Folter in Syrien beginnt am Koblenzer Oberlandesgericht (OLG). Stand jetzt sind 43 Verhandlungstage – bis in den Juni 2026 hinein – terminiert. Prozessauftakt ist am Mittwoch, 19. November, um 10 Uhr. Wie das OLG in einer Pressemitteilung erklärt, habe der Staatsschutzsenat des Gerichts die Anklage des Generalbundesanwalts gegen fünf staatenlose syrische Palästinenser im Alter von 42 bis 56 Jahren ...







