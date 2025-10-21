Im Sommer hat Verteidigungsminister Boris Pistorius den Koblenzer Heeresinspekteur Alfons Mais in den vorzeitigen Ruhestand entlassen. Wir haben mit dem 63-Jährigen über die Hintergründe gesprochen. Mais bezieht dabei auch Stellung zur Wehrpflicht.
Alfons Mais kommt erstmals in Zivil in unsere Redaktion. Am 4. November wird der Drei-Sterne-General auf der Festung Ehrenbreitstein mit einem Großen Zapfenstreich in den Ruhestand verabschiedet. „Das war immer mein Traum“, sagt der Koblenzer im Interview mit unserer Zeitung.