Ex-Heeresinspekteur warnt General Mais: Die Bedrohungslage ist massiv 21.10.2025, 06:00 Uhr

i Ex-Heeresinspekteur Alfons Mais erscheint zum Interview mit unserer Zeitung zum ersten Mal in Zivil. Der 63-Jährige warnt vor der russischen Aufrüstung. Ab 1. Januar ist der Koblenzer Pensionär. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Im Sommer hat Verteidigungsminister Boris Pistorius den Koblenzer Heeresinspekteur Alfons Mais in den vorzeitigen Ruhestand entlassen. Wir haben mit dem 63-Jährigen über die Hintergründe gesprochen. Mais bezieht dabei auch Stellung zur Wehrpflicht.

Alfons Mais kommt erstmals in Zivil in unsere Redaktion. Am 4. November wird der Drei-Sterne-General auf der Festung Ehrenbreitstein mit einem Großen Zapfenstreich in den Ruhestand verabschiedet. „Das war immer mein Traum“, sagt der Koblenzer im Interview mit unserer Zeitung.







