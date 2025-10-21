Die Menschen trinken weniger Wein, ein Überangebot auf dem Markt führt zum Preisverfall. Betriebe kommen teils in existenzielle Nöte. Wer hat das Nachsehen? Unsere Zeitung hat mit Simone Loose, Professorin an der Hochschule Geisenheim, gesprochen.
Der Weinbau steckt in der Krise: der Weinkonsum geht zurück, die Kosten steigen. Die Rebfläche in Deutschland wird „in naher Zukunft“ um 30 Prozent zurückgehen, davon geht der Deutsche Weinbauverband aus. Was können Betriebe nun tun? Wer hat das Nachsehen?