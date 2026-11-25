Einsatzkräfte entschärfen einen Streit um Jobs in der Pfalz. Ob das Werk der Firma Mann+Hummel über 2028 hinaus bleibt, gilt als unsicher.

Speyer (dpa/lrs) – Der Streit um den möglichen Abbau vieler Jobs beim Filterhersteller Mann+Hummel in Speyer hat für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Geschäftsführung habe die Einsatzkräfte informiert, dass Streikende das Werkstor mit einer Metallkette versperrt hätten, teilte ein Polizeisprecher mit. Mehrere Streifenwagen seien daraufhin vorgefahren.

Anfangs habe man durchaus verhärtete Fronten gespürt, hieß es von der Polizei. Letztlich habe man durch Gespräche aber für eine Beruhigung der Lage sorgen können. Über den Polizeieinsatz hatte der SWR berichtet.

Rund 600 Beschäftigte betroffen

Das Unternehmen hatte im Frühjahr eine Werksschließung bis Ende 2028 angekündigt. Dort arbeiten den Angaben nach derzeit 600 Beschäftigte. Zuletzt war Hoffnung aufgekeimt, die Schließung könnte sich verzögern. Die Stadt Speyer nehme die Signale zur Kenntnis, teilte die Kommune mit. «Für den Wirtschaftsstandort zählt aber nur eine echte Zukunft für den Standort von Mann+Hummel in Speyer», hieß es. Diese bemesse sich an verbindlichen Zusagen.

Die Firma Mann+Hummel mit Sitz im baden-württembergischen Ludwigsburg stellt etwa Luftfiltersysteme, Saugsysteme und Industriefilter her.