Lückenschluss: Demo aufm Dorf A1-Ausbau soll am Geld nicht scheitern Kevin Rühle 12.10.2025, 10:43 Uhr

i Demonstration für den Ausbau der Autobahn A1 in der Gemeinde Dreis-Brück. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Hunderte Menschen demonstrieren am Samstag in der Gemeinde Dreis-Brück in der Vulkaneifel unter dem Motto „Dorf statt Durchfahrt“ für den Ausbau der Autobahn A1. Die Finanzierung scheint möglich, sobald Baurecht vorliegt.

Die Bewohner der Gemeinde Dreis-Brück sowie Gäste aus Politik und Nachbargemeinden lassen am Samstagmittag keinen Zweifel daran, dass der Lückenschluss der Autobahn A1 zwischen Kelberg und Blankenheim (NRW) für sie nicht verhandelbar ist. „Es gibt dazu keine Alternative“, sagt auch CDU-Parteichef Gordon Schnieder auf der Demonstration in der Vulkaneifel.







Artikel teilen

Artikel teilen