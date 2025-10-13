Fahrgastverband Pro Bahn Kritik an geplanten Taschenkontrollen im ÖPNV 13.10.2025, 14:53 Uhr

i Taschen und Rucksäcke von Bahn- und Busreisenden sollen in Rheinland-Pfalz anlasslos überprüft werden. Dagegen regt sich Kritik (Symbolfoto). Noah Wand/Fahrgastverband Pro Bahn

Messer und andere Waffen sind ab Ende November in Rheinland-Pfalz in Bussen und Bahn untersagt. Um das Verbot zu kontrollieren, können Taschen anlasslos überprüft werden. Dies kritisiert der Fahrgastverband Pro Bahn deutlich.

Ab Ende November gilt in Rheinland-Pfalz ein umfassendes Waffenverbot in Bussen, Bahnen und an Bahnhöfen. Innenminister Michael Ebling (SPD) hatte Mitte September angekündigt, dass Messer und andere Waffen im gesamten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht mehr mitgeführt werden dürfen.







Artikel teilen

Artikel teilen