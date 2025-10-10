Der neue RZ-Podcast „überLeben“ will die Themen Tod und Trauer sichtbar machen. In Folge sechs ist die Trauerbegleiterin Gabriela Munsch zu Gast. Sie ist Trauerbegleiterin und hilft Menschen durch die schwere Zeit nach einem Verlust.

Redakteurin Nina Borowski (39) ist Leiterin Digitales bei der Rhein-Zeitung. Hier spricht sie über sich selbst – und über ein Herzensprojekt:

In der sechsten Folge des RZ-Podcasts „überLeben“ ist Gabriela Munsch zu Gast. Sie ist Trauerbegleiterin. Im Podcast frage ich sie: Kann man richtig oder falsch trauern? Denn Trauer ist oft so überwältigend, dass viele Menschen Angst haben, etwas falsch zu machen oder nicht normal zu sein. Mit Gabriela spreche ich über die verschiedenen Formen der Trauer und auch darüber, wie man Abschiede gestalten und Rituale pflegen kann. Mit der Zeit sind das wichtige Elemente, die Trost und Halt geben. Gabriela arbeitet außerdem auch als Trauerrednerin und gibt Einblicke, wie sie sich auf diese „letzte Rede“ vorbereitet.

Die Idee für diesen Podcast entstand aus meiner eigenen Geschichte. Nach dem Tod meiner Mutter vor einigen Jahren hatte ich unglaublich viele Fragen. Es gab einige Momente, in denen ich mich überfordert gefühlt habe. Ich habe gemerkt, dass der Tod für viele nach wie vor ein Tabuthema ist. Viele können oder wollen nicht darüber reden. Mir ging es nicht anders. Dabei habe ich durch meine eigene Geschichte, oder vielmehr durch unsere – die von meiner Mutter und mir – gemerkt: Die Themen Tod und Trauer betreffen uns alle und werden leichter, wenn man darüber spricht. Und genau das tun wir in diesem Podcast.

Meine weiteren Gesprächspartnerinnen im Podcast „überLeben“ sind meine Kollegin Celina de Cuveland mit einer ähnlichen Geschichte, eine Pfarrerin, eine Bestatterin, eine Palliativ-Care-Trainerin, die Letzte-Hilfe-Kurse gibt, eine Medizinerin und eine Krankenschwester. Neben ihren beruflichen Erfahrungen bringen alle meine Gesprächspartnerinnen auch ihre persönlichen Erlebnisse mit ein. Denn sie sind alle auch selbst Töchter und Mütter.

„überLeben“ – die Folgen

Jeden Freitag erscheint eine neue Folge. – Folge 1: „Mama ist tot“ – Celina de Cuveland und Nina Borowski sprechen über ihre Erfahrungen. (online)

- Folge 2: „Der schönste Beruf der Welt“ – Pfarrerin Marina Brilmayer. (online)

- Folge 3: „Damit man weiß, was kommt“ – der Letzte-Hilfe-Kurs von Daniela Kiefer-Fischer. (online)

- Folge 4: „Am Ende passiert etwas Magisches“ – Medizinerin und Krankenschwester (Louise Kastor und Corinna Grosch). (online)

- Folge 5: „Wir sind einfach da“ – Bestatterin Ava Rasper. (online)

- Folge 6: „Es gibt kein richtig oder falsch“ – Trauerbegleiterin Gabriela Munsch. (online)