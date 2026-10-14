Zwei 63-Jährige wollen nur Kontoauszüge holen gehen – und werden jeweils von Kriminellen heimgesucht. Wie die Betrugsmasche funktioniert.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Zwei unbekannte Männer sollen in Kaiserslautern Bankkunden mit Ablenkungsmanövern betrogen und unberechtigt Geld abgebucht haben. Demnach habe es am frühen Dienstagabend Vorfälle in zwei Bankfilialen gegeben, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst betrat ein 63-Jähriger am Stiftsplatz ein Geldinstitut, um dort Kontoauszüge zu holen. Einer der mutmaßlichen Betrüger bat ihn, ihm Geld zu überweisen. Doch nach Eingabe der Karte passierte scheinbar nichts. Zur selben Zeit hob der mutmaßliche Komplize Geld an einem weiteren Automaten ab. Später stellte der Senior Abbuchungen von mehr als 1.000 Euro auf seinem Konto fest, wie die Polizei weiter mitteilte.

Glück im Unglück

Ähnliches sei wenig später in einer anderen Filiale geschehen, wieder mit einem 63-jährigen Mann. In diesem Fall soll dem Opfer die Bankkarte gestohlen worden sein. Der Mann habe dies jedoch rechtzeitig bemerkt und sich seine Karte von einem der Verdächtigen zurückholen können. Die beiden Tatverdächtigen wurden als etwa 30 und 25 Jahre alt und bärtig beschrieben.