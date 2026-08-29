Tierischer Täter
Polizei sucht Störer der Totenruhe – und findet Dachs
Dachs
Ein Dachs ist von einer Wildtierkamera bei der Tat erwischt worden. (Symbolbild)
Patrick Pleul. DPA

Der Täter ist klein, grau und flink: Nachdem in Baumholder ein Grab verwüstet wurde, ermittelt die Polizei. Mit einem kuriosen Ergebnis.

Lesezeit 1 Minute

Baumholder (dpa/lrs) – Bei Ermittlungen zu einem verwüsteten Grab hat die Polizei schnell Erfolg: Sie teilte nur vier Tage nach der ersten Meldung mit, den «Täter zeitnah ermittelt» zu haben. Doch der Täter hat nicht zwei Beine, sondern vier und auch keine Hände und Füße, sondern Pfoten mit Krallen. «Hierbei handelte es sich um einen Dachs, welcher bei der Tat durch eine Wildkamera des örtlichen Bauhofs gefilmt wurde», schreibt die Polizei.

Einige Tage zuvor hatte sie mitgeteilt, dass das Grab auf dem Friedhof in Baumholder (Landkreis Birkenfeld) beschädigt worden sei, «indem die Bepflanzung herausgerissen und weggeworfen wurde». Sie ermittelte wegen Störung der Totenruhe. Jetzt gab sie Entwarnung: «Tat geklärt».

© dpa-infocom, dpa:260829-930-600607/1

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