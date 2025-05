Mendig (dpa/lrs) – Die Polizei im Eifelort Mendig sucht nach dem Besitzer einer Schildkröte. Ein Anwohner habe das Reptil am Samstagvormittag bei der Gartenarbeit entdeckt, teilte die Polizeiinspektion in Mayen mit. Eine Streife habe das Tier daraufhin in Obhut genommen. Es wurde in einen Karton gesetzt und mit Wasser sowie Futter versorgt.

«Es handelt sich offenbar um eine griechische Landschildkröte, die möglicherweise aus Mendig oder den umliegenden Ortschaften entlaufen oder leider ausgesetzt worden sein könnte», teilte die Polizei mit. Wer Hinweise auf den Eigentümer oder die Eigentümerin geben kann, möge sich bitte melden.