Zwischen Pirmasens und Landau dürfen nachts keine Lkw fahren - außer mit einer Sondergenehmigung. Etliche Lkw-Fahrer konnten diese nicht vorweisen.

Landau (dpa/lrs) – Die Polizei hat bei einer Kontrolle des Nachtfahrverbots auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau elf Lkw gestoppt. In der Nacht wurden 32 Lkw kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Bei mehr als jedem Dritten habe keine Ausnahmegenehmigung oder Berechtigung vorgelegen. Die Fahrer mussten ihre Fahrt abbrechen und auf die Autobahn ausweichen. Sie erwarte zudem ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro, so die Polizei.

Auf der Bundesstraße herrscht wegen Lärmschutz zwischen 22.00 und 6.00 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Trotz des bestehenden Verbots wird dieser Streckenabschnitt laut Polizeiangaben häufig als Ausweichroute genutzt, um den etwa 45 Kilometer langen Umweg über die A6 zu vermeiden und damit Zeit und Transportkosten einzusparen.