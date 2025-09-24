Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat unserer Zeitung auf Anfrage mitgeteilt, dass es bei dem Beschwerdeverfahren zum Ahrtal-Komplex wohl noch in diesem Jahr eine Entscheidung geben werde. Hintergründe und Details.
Das Beschwerdeverfahren, bei dem die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz die Entscheidung der Koblenzer Staatsanwaltschaft, keine Anklage gegen Ex-Ahrtal-Landrat Jürgen Pföhler (CDU) zu erheben, überprüft, neigt sich seinem Ende zu. Ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft sagte unserer Zeitung nun auf Nachfrage zum Stand der Überprüfung: „Ich gehe davon aus, dass die Entscheidung noch in diesem Jahr ergehen wird.