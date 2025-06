Mehrere Entenküken stecken in einem Bachlauf fest, hinter ihnen sind Stufen, links und rechts hohe Mauern. Die Polizei rettet die Tiere mit einem Eimer und setzt sie in einem Teich aus.

Hachenburg (dpa/lrs) – Mehrere Entenküken mussten in Hachenburg im Westerwaldkreis von der Polizei aus einem Bach gerettet werden. Die Jungtiere seien in den Bach gefallen und nicht mehr herausgekommen, da der Bach links und rechts von hohen Mauern eingefasst sei, teilte die Polizei mit. Aufgrund mehrerer Stufen im Bachlauf konnten die Küken nicht zurückschwimmen und auch nach vorn ging es nicht weiter: In eine 600 Meter lange Unterführung hätten sich die Tiere nicht hineingetraut.

Die Beamten hätten die Entenküken dann mit einem Eimer aus ihrer Lage befreit und in einem nahegelegenen Teich ausgesetzt. Wenige Minuten später sei die Mutter der Tiere angeflogen gekommen und habe sich um ihre Jungen gekümmert.