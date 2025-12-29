Polizei in RLP warnt vor illegalen Böllern

Der offizielle Verkauf von Feuerwerksraketen und Böllern ist gestartet. Doch einige Zeitgenossen haben sich schon anderswo mit Pyrotechnik eingedeckt. Das kann strafbar sein – und hochgefährlich.
Mit Beginn des offiziellen Verkaufs von Silvesterfeuerwerk dürfte es am Montag in den Supermärkten und Discountern wieder voll werden. Obwohl jedes Jahr über ein Böllerverbot an Silvester diskutiert wird und mittlerweile laut neuesten Umfragen auch eine Mehrheit der Deutschen dafür ist, rechnen die Hersteller von Feuerwerksraketen und Böllern auch in diesem Jahr wieder mit einem Rekordumsatz.