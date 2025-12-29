Tödliche Gefahr aus dem Netz Polizei in RLP warnt vor illegalen Böllern Bernd Wientjes 29.12.2025, 06:00 Uhr

i Trotz Diskussion um ein Böllerverbot in Deutschland wird es in den nächsten Tagen wieder einen großen Ansturm auf Silvesteraketen geben. Lars Penning/dpa

Der offizielle Verkauf von Feuerwerksraketen und Böllern ist gestartet. Doch einige Zeitgenossen haben sich schon anderswo mit Pyrotechnik eingedeckt. Das kann strafbar sein – und hochgefährlich.

Mit Beginn des offiziellen Verkaufs von Silvesterfeuerwerk dürfte es am Montag in den Supermärkten und Discountern wieder voll werden. Obwohl jedes Jahr über ein Böllerverbot an Silvester diskutiert wird und mittlerweile laut neuesten Umfragen auch eine Mehrheit der Deutschen dafür ist, rechnen die Hersteller von Feuerwerksraketen und Böllern auch in diesem Jahr wieder mit einem Rekordumsatz.







