Brand eines Einfamilienhauses
Polizei geht nach Feuer in Eppelborn von Brandstiftung aus
Polizei
Die Polizei sucht nach dem Brand nach Zeugen. (Symbolbild)
Oliver Dietze. DPA

Nach dem Brand eines unbewohnten Hauses in Eppelborn ermittelt die Polizei wegen möglicher Brandstiftung. Sie bittet Zeugen um Hinweise.

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Eppelborn (dpa/lrs) – Der Brand eines Einfamilienhauses in Eppelborn (Landkreis Neunkirchen) ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei vorsätzlich gelegt worden. Derzeit wird noch ermittelt, was genau passiert ist und was die Hintergründe des Feuers waren, wie die Polizei mitteilte. Zeugen, die den Brand in der Nacht zum Samstag beobachtet haben, sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Zum Brandzeitpunkt war das Haus laut den Angaben unbewohnt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr rettete jedoch eine Katze aus einem unmittelbar angrenzenden Nachbarhaus. Das Feuer habe das Haus und das Nachbarhaus stark beschädigt, meldete die Polizei. Nach ersten Einschätzungen beträgt der Schaden mehrere hunderttausend Euro.

© dpa-infocom, dpa:260901-930-615031/1

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