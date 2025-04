Polizei findet bei Einsatz in Wohnhaus bei Trier einen Toten

Ein Mann soll seine Partnerin angeschossen haben, daraufhin rücken Einsatzkräfte an. Nach einiger Zeit betreten sie das Haus - und finden eine Leiche.

Tawern (dpa) – Bei einem umfangreichen Polizeieinsatz in Tawern bei Trier haben Einsatzkräfte in einem Haus einen toten Mann gefunden. Es handele sich um den 64 Jahre alten Tatverdächtigen, der zuvor seine Partnerin mit einer Schusswaffe schwer verletzt haben soll, teilte das Polizeipräsidium Trier mit. Details waren zunächst nicht bekannt.

«Die Kollegen haben versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen und ihn zum Herauskommen zu bewegen», sagte Polizeisprecher Marc Fleischmann. «Als all diese Versuche scheiterten, hat man sich dazu entschieden, das Gebäude zu betreten.» Eine Obduktion soll die Todesursache klären. Es gäbe Hinweise auf das Motiv des Mannes, aber das benötige weitere Klärungen.

Die Einsatzkräfte waren am Vormittag in den Ort im Kreis Trier-Saarburg gefahren, weil Zeugen Schussgeräusche gehört hatten. Die Polizei berichtete dann über eine durch mehrere Schüsse schwer verletzte 55 Jahre alte Frau. Ihr tatverdächtiger Partner wurde in dem Haus vermutet. Umstehende Häuser wurden daraufhin evakuiert, der Einsatzbereich wurde gesperrt.