Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein mutmaßlich alkoholisiertes 15 und 53 Jahre altes Duo in einem Transporter hat die Ludwigshafener Polizei beschäftigt. Laut Zeugenaussagen sei zunächst die Jugendliche am frühen Sonntagmorgen in den Wagen gestiegen und in Schlangenlinien losgefahren, teilte eine Polizeisprecherin mit. Als der Transporter daraufhin von Beamten kontrolliert wurde, saß den Angaben zufolge der 53-Jährige am Steuer.

«Wie sich herausstellte, hatte der Mann mit der Jugendlichen zwischenzeitlich die Plätze getauscht», ergänzte die Sprecherin. Die 15-Jährige wurde im Laderaum entdeckt. Das Duo habe deutlich alkoholisiert gewirkt – beide mussten den Angaben zufolge auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben. Der 53-Jährige ist zudem seinen Führerschein los.