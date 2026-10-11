Ermittlung gegen Hundehalter
Polizei erschießt Hund bei Einsatz in Ludwigshafen
Polizeieinsatz
Bei einem Polizeieinsatz in Ludwigshafen ist ein Hund erschossen worden. (Symbolbild)
Marcus Brandt. DPA

Ein Hund stirbt nach einem Polizeieinsatz in Ludwigshafen. Gegen den Halter wird wegen Bedrohung und Widerstands ermittelt.

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem Polizeieinsatz in Ludwigshafen ist ein Hund erschossen worden. Die Beamten hatten am Freitagabend nach einem stark alkoholisierten 36-Jährigen gefahndet, der zuvor einen Mann mit einer Schusswaffe bedroht haben soll, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte.

Sie stellten den Tatverdächtigen auf einem unbeleuchteten Parkplatz im Stadtteil Gartenstadt fest. Er hatte den Angaben nach einen nicht angeleinten Hund bei sich, der sich auf die Einsatzkräfte zubewegte.

Ein Beamter schoss demnach «im Rahmen des unmittelbaren Zwangs» einmal auf das Tier. Bei der anschließenden Fesselung leistete der 36-Jährige Widerstand. Dabei wurden der Mann und zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Eine Schusswaffe fanden die Einsatzkräfte bei dem Tatverdächtigen nicht. Der Hund wurde den Angaben nach zu einem Tierarzt gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Bedrohung mit einer Schusswaffe und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:261011-930-824049/1

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