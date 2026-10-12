Landesjugendensembles Vokale Nordlichter und die Neue Welt 12.10.2026, 00:00 Uhr

i Ebenso wie der Landesjugendchor ist auch das Landesjugendorchester zur Vorbereitung seiner Herbstkonzerte wieder zu Gast bei der Landesmusikakademie in Neuwied-Engers. Laura Brichta

Skandinavien für die Stimmen, Brahms und Dvořák für die Instrumente: Landesjugendchor und Landesjugendorchester laden zu vier Konzerten ein. Stationen sind Engers, Bad Kreuznach, Vallendar und Bad Dürkheim.

Skandinavische Chorklänge und große Orchesterwerke von Brahms und Dvořák: Mit zwei Programmen stellen sich Landesjugendchor und Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz am 17. und 18. Oktober dem Publikum vor. Beide Ensembles bereiten ihre Konzerte während der Herbstferien an der Landesmusikakademie in Neuwied-Engers vor.







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