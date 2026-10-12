Landesjugendensembles
Vokale Nordlichter und die Neue Welt
Ebenso wie der Landesjugendchor ist auch das Landesjugendorchester zur Vorbereitung seiner Herbstkonzerte wieder zu Gast bei der
Ebenso wie der Landesjugendchor ist auch das Landesjugendorchester zur Vorbereitung seiner Herbstkonzerte wieder zu Gast bei der Landesmusikakademie in Neuwied-Engers.
Laura Brichta

Skandinavien für die Stimmen, Brahms und Dvořák für die Instrumente: Landesjugendchor und Landesjugendorchester laden zu vier Konzerten ein. Stationen sind Engers, Bad Kreuznach, Vallendar und Bad Dürkheim.

Lesezeit 1 Minute
Skandinavische Chorklänge und große Orchesterwerke von Brahms und Dvořák: Mit zwei Programmen stellen sich Landesjugendchor und Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz am 17. und 18. Oktober dem Publikum vor. Beide Ensembles bereiten ihre Konzerte während der Herbstferien an der Landesmusikakademie in Neuwied-Engers vor.
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