Skandinavien für die Stimmen, Brahms und Dvořák für die Instrumente: Landesjugendchor und Landesjugendorchester laden zu vier Konzerten ein. Stationen sind Engers, Bad Kreuznach, Vallendar und Bad Dürkheim.
Lesezeit 1 Minute
Skandinavische Chorklänge und große Orchesterwerke von Brahms und Dvořák: Mit zwei Programmen stellen sich Landesjugendchor und Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz am 17. und 18. Oktober dem Publikum vor. Beide Ensembles bereiten ihre Konzerte während der Herbstferien an der Landesmusikakademie in Neuwied-Engers vor.