Notfälle
Polizei ermittelt zu Amok-Fehlalarm an Schule
Polizei
Nach einem falschen Alarm wegen einer vermeintlichen Amoklage haben alle Menschen das Schulgebäude unverletzt verlassen. (Symbolbild)
Bodo Schackow. DPA

Glücklicherweise war es nur ein Fehlalarm, als an einem Gymnasium in der Eifel vor einer Amoklage gewarnt wurde. Nun untersucht die Polizei, wie es zu dem Fehler kommen konnte.

Daun (dpa/lrs) – Nach einem Amok-Fehlalarm am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun in der Eifel ermittelt nun die Polizei. Der Alarm über das hauseigene System sei aus bislang ungeklärter Ursache über ein Handy aus dem Lehrerkollegium ausgelöst worden. «Aufgrund der unklaren Lage wurde die Schule mit starken Kräften der Polizei umgehend aufgesucht und durchsucht», teilte die Polizei mit. Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte hätten das Schulgelände unbeschadet verlassen.

© dpa-infocom, dpa:260921-930-722518/1

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