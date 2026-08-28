Mehrere Menschen und Unternehmen erhalten Post und müssen bezahlen. Dann erleben sie eine Überraschung.

Kusel (dpa/lrs) – Leere Briefe haben im Raum Kusel die Polizei auf den Plan gerufen. Die Sendungen hatten keinen Absender und keine Briefmarke und gingen an mehrere Firmen und Privatpersonen, wie die Polizeiinspektion Kusel mitteilte.

Die Sendungen hätten nicht zugestellt werden können, weil kein Porto bezahlt worden war, und wurden im Postverteilzentrum zurückgehalten. Einige Empfänger holten die Briefe dort gegen Zahlung einer Gebühr ab und stellten fest: Die Umschläge enthielten lediglich ein leeres Blatt Papier.

Wie viele solcher Briefe verschickt wurden, sagte die Polizei nicht. Sie ermittelt wegen des Verdachts des Betrugs. Wer die Briefe verschickt hat und warum, war zunächst unklar.