Die Besetzer wollten trotz Aufforderung nicht gehen: In Speyer musste die Feuerwehr das leerstehende Haus öffnen. Dann räumte die Polizei.

Speyer (dpa/lrs) – Die Polizei hat in Speyer eine Hausbesetzung beendet. Am Samstagabend war ihr zunächst ein Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus nahe der Gedächtniskirche gemeldet worden, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilte. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass mehrere Personen in das Gebäude eingedrungen waren und es besetzt hatten. Im Haus hätten diese Bengalos und Rauchtöpfe gezündet.

Weil die Gruppe das Haus trotz Aufforderung nicht verlassen wollte, ließ die Polizei das Gebäude von der Feuerwehr öffnen. Die Beamten nahmen sechs Hausbesetzer auf dem Speicher vorläufig fest. Gegen die Beschuldigten laufen Verfahren wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Die genauen Hintergründe der Hausbesetzung sind noch unklar.