Bildungsminister Sven Teuber (SPD) machte zuletzt nach Berichten über Gewalt an rheinland-pfälzischen Schulen drei Ankündigungen. So sagte er etwa mehr Polizeipräsenz an Schulen an. Der Verband Reale Bildung kritisiert Teubers Vorgehen hart.
Lesezeit 2 Minuten
Der Verband Reale Bildung kritisiert als Interessensvertretung der Realschulen plus sowie der Integrierten Gesamtschulen die Ankündigungen von Bildungsminister Sven Teuber (SPD) in der vergangenen Woche scharf. Sie gäben Anlass „zu großer Sorge“ – nicht weil darin keine guten Absichten erkennbar seien, sondern wegen ihrer Tragweite, der Kommunikation sowie der fehlenden Einbindung wichtiger Akteure der Bildungspolitik.