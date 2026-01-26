Verband reagiert auf Teuber „Polizei als Drohkulisse an den Schulen lehnen wir ab“ Bastian Hauck 26.01.2026, 11:20 Uhr

i Der rheinland-pfälzische Bildungsminister Sven Teuber (SPD) hat zuletzt "eine deutlich stärkere Polizeipräsenz“ an von Gewalt betroffenen Schulen angesagt. Der Verband Reale Bildung als Interessensvertretung der Realschulen plus sowie der Integrierten Gesamtschulen kritisiert das. Deniz Gündogan/dpa

Bildungsminister Sven Teuber (SPD) machte zuletzt nach Berichten über Gewalt an rheinland-pfälzischen Schulen drei Ankündigungen. So sagte er etwa mehr Polizeipräsenz an Schulen an. Der Verband Reale Bildung kritisiert Teubers Vorgehen hart.

Der Verband Reale Bildung kritisiert als Interessensvertretung der Realschulen plus sowie der Integrierten Gesamtschulen die Ankündigungen von Bildungsminister Sven Teuber (SPD) in der vergangenen Woche scharf. Sie gäben Anlass „zu großer Sorge“ – nicht weil darin keine guten Absichten erkennbar seien, sondern wegen ihrer Tragweite, der Kommunikation sowie der fehlenden Einbindung wichtiger Akteure der Bildungspolitik.







