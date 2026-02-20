Der Wahlabend am 22. März kann aufregend werden. So sieht es zumindest Uwe Jun. Der Trierer Politikwissenschaftler prognostiziert ein enges Rennen um den Chefsessel in der Mainzer Staatskanzlei. Auch weil die politischen Ränder stärker werden.
Früher gab es Wahlkreise in Rheinland-Pfalz, die praktisch auf CDU oder SPD abonniert gewesen sind. Die Zeiten sind vorbei. Die meisten Hochburgen sind längst geschliffen. „Die politischen Milieus sind schon seit längerer Zeit eindeutig erodiert“, sagt der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun im Interview mit unserer Zeitung.