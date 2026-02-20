Interview zur Landtagswahl
Politikexperte Uwe Jun: „Das Rennen ist ziemlich offen“
Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun sieht trotz des CDU-Vorsprungs in den Umfragen immer noch gute Chancen für SPD-Minist
Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun sieht trotz des CDU-Vorsprungs in den Umfragen immer noch gute Chancen für SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer, in der Staatskanzlei zu bleiben.
Harald Tittel. picture alliance/dpa

Der Wahlabend am 22. März kann aufregend werden. So sieht es zumindest Uwe Jun. Der Trierer Politikwissenschaftler prognostiziert ein enges Rennen um den Chefsessel in der Mainzer Staatskanzlei. Auch weil die politischen Ränder stärker werden. 

Lesezeit 8 Minuten
Früher gab es Wahlkreise in Rheinland-Pfalz, die praktisch auf CDU oder SPD abonniert gewesen sind. Die Zeiten sind vorbei. Die meisten Hochburgen sind längst geschliffen. „Die politischen Milieus sind schon seit längerer Zeit eindeutig erodiert“, sagt der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun im Interview mit unserer Zeitung.

