Geraten in Zeiten der Wirtschaftskrise Errungenschaften für Arbeitnehmer unter Druck? Zuletzt hagelte es Vorschläge und Debatten, die sich so lesen lassen. Die Wirkung ist fatal, schreibt DGB-Landeschefin Susanne Wingertszahn in ihrem Gastbeitrag.
Lesezeit 3 Minuten
Verbot von Teilzeit, keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Einschränkung des Streikrechts: In immer kürzeren Abständen werden uns neue Vorschläge aus Teilen der CDU und ihr nahestehenden Lobbyverbänden präsentiert, die – wenn sie denn Realität würden – harte Auswirkungen für die Beschäftigten hätten.