Gastbeitrag zur Wirtschaft DGB-Chefin: Wer Wachstum will, muss Vertrauen schaffen Susanne Wingertszahn 20.02.2026, 10:00 Uhr

i Susanne Wingertszahn, Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland, greift in ihrem Gastbeitrag aktuelle Debatten auf. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Geraten in Zeiten der Wirtschaftskrise Errungenschaften für Arbeitnehmer unter Druck? Zuletzt hagelte es Vorschläge und Debatten, die sich so lesen lassen. Die Wirkung ist fatal, schreibt DGB-Landeschefin Susanne Wingertszahn in ihrem Gastbeitrag.

Verbot von Teilzeit, keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Einschränkung des Streikrechts: In immer kürzeren Abständen werden uns neue Vorschläge aus Teilen der CDU und ihr nahestehenden Lobbyverbänden präsentiert, die – wenn sie denn Realität würden – harte Auswirkungen für die Beschäftigten hätten.







