Bonnerin fiel an der Front Savita Wagner: Ihr Einsatz im Ukraine-Krieg in Bildern Stefan Schalles 19.02.2026, 15:00 Uhr

i Insgesamt dreimal wurde Savita Wagner für ihren Dienst als freiwillige Sanitäterin im Ukraine-Krieg ausgezeichnet. Hier erhält sie die von ihrem Bataillon verliehene Tapferkeitsmedaille, nachdem sie mehrere verwundete Kameraden trotz russischem Beschuss aus einem brennenden Schützenloch gerettet hatte. Savita Wagner

Ihr Engagement als freiwillige Sanitäterin im Ukraine-Krieg bezahlte Savita Wagner Anfang 2024 mit dem Leben. Was sie in den Monaten zuvor an der Front erlebte, hielt die gebürtige Bonnerin in Hunderten Fotos fest. Wir zeigen eine Auswahl.

Als sich Savita Wagner im März 2022, kurz nach dem russischen Überfall, aufmacht in die Ukraine, wird sie getrieben von einer ebenso unverrückbaren wie mutigen Intention: In Zeiten, in denen die Politik im Westen noch zaudert, will sie ihren Beitrag leisten zum Schutz der Freiheit Europas.







