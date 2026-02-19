„Man geht immer komplett auf dem Zahnfleisch und schaut, dass man irgendwie den Tag gut übersteht – ohne dass jemand zu Schaden kommt“, sagt der Schulleiter der Don-Bosco-Schule. Es ist die nächste Schule, die den Alarmknopf drückt. Und das kräftig.

Als Julian Haas-von der Weiden von der hohen Belastung des Lehrerkollegiums berichtet, davon, dass er als Schulleiter eigentlich nichts Entlastendes für die Kollegen unternehmen kann, bricht

kurz seine Stimme. Haas-von der Weiden muss sich beherrschen, will sich beherrschen.