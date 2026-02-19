Neuer Schulalarm aus Kreuznach
Rektor: Probleme an Förderschulen werden totgeschwiegen
Julian Haas-von der Weiden ist seit mehr als zehn Jahren Schulleiter der Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule. An den Förderschulen
Julian Haas-von der Weiden ist seit mehr als zehn Jahren Schulleiter der Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule. An den Förderschulen im Land herrschen laut Rektor "katastrophale Zustände". Der Schulleiter sagt: "Wir können die Kinder und Jugendlichen nicht so betreuen und fördern, wie wir uns das alle wünschen."
Bastian Hauck

„Man geht immer komplett auf dem Zahnfleisch und schaut, dass man irgendwie den Tag gut übersteht – ohne dass jemand zu Schaden kommt“, sagt der Schulleiter der Don-Bosco-Schule. Es ist die nächste Schule, die den Alarmknopf drückt. Und das kräftig.

Als Julian Haas-von der Weiden von der hohen Belastung des Lehrerkollegiums berichtet, davon, dass er als Schulleiter eigentlich nichts Entlastendes für die Kollegen unternehmen kann, bricht kurz seine Stimme. Haas-von der Weiden muss sich beherrschen, will sich beherrschen.

