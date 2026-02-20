Schulalarm aus Bad Kreuznach
Förderschulen im Blickpunkt: Was sie so besonders macht
Die Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule drückt den Alarmknopf. In einem offenen Gespräch hat der Direktor mit unserer Zeitung über die missliche Lage an seiner Schule berichtet. Die Schule ist eine von 132 Förderschulen in Rheinland-Pfalz.
Bastian Hauck

Mit dem nächsten Schulalarm der Don-Bosco-Schule rücken erstmals die Förderschulen in den Fokus der Debatten über die Situation an den Schulen. Wir geben einen Überblick, wer die Schulen besucht, wie sich Schüler- und Lehrerzahlen entwickelt haben.

Die nächste rheinland-pfälzische Schule drückt den Alarmknopf – diesmal und erstmals eine Förderschule. Der Schulleiter der Bad Kreuznacher Don-Bosco-Schule, Julian Haas-von der Weiden, hat mit unserer Zeitung offen über die Missstände an der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung gesprochen.

