Zustellerin Andrea Hild bei der Arbeit: An sechs Tagen in der Woche trägt sie in ihrem Stammgebiet Kempenich im Kreis Ahrweiler unsere Zeitung aus.
Lars Hennemann

Sie sind bei Wind und Wetter unterwegs: die Zustellerinnen und Zusteller unserer Zeitung. Gerade jetzt, in der kalten Jahreszeit, sind sie wieder besonders gefordert. Chefredakteur Lars Hennemann hat eine von ihnen besucht.

Als hätten wir es geahnt: Einige Tage, nachdem wir uns in ihrem Haus in Kerben im Kreis Mayen-Koblenz getroffen hatten, schneit es nachts wieder so richtig. Und wieder haben Andrea Hild und ihre rund 2500 Kolleginnen und Kollegen, die an sechs Tagen in der Woche die Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben zustellen, so richtig viel zu tun.

