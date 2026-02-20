Wirtschaftlicher Erfolg beginnt mit guten und gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die neueste Folge des „Business Talk“ von Rhein-Zeitung und Westerwaldbank befasst sich daher mit ökonomischen Anforderungen an unser Bildungssystem.

Wer als Unternehmer oder Unternehmerin Erfolg haben möchte, benötigt dazu immer ein paar Dinge: eine gute Idee, aus der dann ein Produkt oder eine Dienstleistung entsteht, ausreichend Kapital und gutes Personal. Dies je nach Branche zwar in unterschiedlichen Ausprägungen, aber selbst in hoch technisierten Sparten gilt: Ohne eine Belegschaft, die etwas kann und die brennt für das, was sie tut, läuft es schlechter als mit ihr.

Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mehr als bloße Kostenfaktoren. Aber bereitet unser Bildungssystem junge Menschen in diesem Sinne auch angemessen auf eine erfolgreiche und im Idealfall auch sinnstiftende Tätigkeit in der Wirtschaft vor? Und wenn ja wie? Und wo haben wir noch Luft nach oben?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der neuesten Ausgabe des „Business Talk“. Lars Hennemann und Ralf Kölbach streifen auf der Suche nach Antworten alle Bereiche in Schule, Universität und dualer Ausbildung. Ihr Fazit: Zum Trübsalblasen besteht kein Anlass, und nicht wenig muss ein junger Mensch im Idealfall schon von zu Hause oder aus dem eigenen sozialen Umfeld mitbringen. „Bildung ist immer ein Verstärker, aber kein Allheilmittel. Mit Blick vor allem auf die junge Generation sind wir alle gefragt“, so Kölbach.

i Dr. Ralf Kölbach, Vorstandssprecher der Westerwald Bank, bei der Aufnahme eines Podcasts mit Lars Hennemann in der Redaktion der Rhein-Zeitung in Koblenz. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

