Das Wahlergebnis in RLP
Politikexperte Uwe Jun: Darum gewann die CDU
Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun.
Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun.
Harald Tittel/dpa

Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Uni Trier nennt das Ergebnis in Rheinland-Pfalz „überraschend“ – und spricht von einer „schweren Niederlage“ der SPD

Lesezeit 2 Minuten
Das Ergebnis sei schon überraschend, sagt Uwe Jun. Vor allem das schlechte Abschneiden der SPD sei so nicht abzusehen gewesen, sagte der Politikwissenschaftler der Uni Trier im Gespräch mit unserer Redaktion. Der größte Nachteil für die Sozialdemokraten und ihren Spitzenkandidaten und bisherigen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer sei das schlechte Image der Bundespartei.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten