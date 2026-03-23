Das Wahlergebnis in RLP Politikexperte Uwe Jun: Darum gewann die CDU Bernd Wientjes 23.03.2026, 09:33 Uhr

i Der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun. Harald Tittel/dpa

Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Uni Trier nennt das Ergebnis in Rheinland-Pfalz „überraschend“ – und spricht von einer „schweren Niederlage“ der SPD

Das Ergebnis sei schon überraschend, sagt Uwe Jun. Vor allem das schlechte Abschneiden der SPD sei so nicht abzusehen gewesen, sagte der Politikwissenschaftler der Uni Trier im Gespräch mit unserer Redaktion. Der größte Nachteil für die Sozialdemokraten und ihren Spitzenkandidaten und bisherigen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer sei das schlechte Image der Bundespartei.







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