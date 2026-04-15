Meinung zu AfD und Jungwählern Politik adressiert Probleme der jungen Generation nicht Hannah Klein 15.04.2026, 06:00 Uhr

i Hannah Klein Kevin Ruehle

Die AfD ist eine Rechtsaußenpartei – und dennoch war sie bei den Jungwählern bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im März die beliebteste Partei. Kein Ausrutscher, sondern ein Warnsignal für die anderen Parteien, meint Hannah Klein.

Junge Wählerinnen und Wähler setzen ihr Kreuz bei der AfD: 21 Prozent der 18- bis 24-Jährigen wählten die Partei bei der Landtagswahl in RLP. Bedeutet: Platz eins für die Rechtsaußenpartei in dieser Altersgruppe. Das ist kein Ausrutscher. Das ist eine bewusste Entscheidung – für die AfD, gegen die etablierten Parteien.







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