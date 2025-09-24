Der steigende Mindestlohn setzt Branchen wie die Landwirtschaft, das Speditionswesen und auch freie Presse unter Druck, konstatiert Chefredakteur Lars Hennemann und spricht von einer existenzbedrohenden Entwicklung.
Wenn man mit Verfechtern des mit der Gießkanne über alle Branchen gekippten Mindestlohns spricht, erhält man auch aus den Reihen zum Beispiel der Koblenzer Politprominenz folgende Reaktion: Denen, die mit den durch den Anstieg des Mindestlohns verursachten Kostensteigerungen wirtschaftlich immer schlechter zurechtkommen, geschehe das doch recht.