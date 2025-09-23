Appell auf Ehrenbreitstein
Bundeswehr ordnet Gesundheitsdienst neu – in Koblenz
Mit einem feierlichen Appell durch den Befehlshaber des Unterstützungskommandos der Bundeswehr auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein wurde das neue Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr offiziell in den Dienst gestellt.
Alexej Zepik

Die Gesundheitsversorgung der Bundeswehr wird von Koblenz aus koordiniert. Jetzt wurde das entsprechende Kommando offiziell in Dienst gestellt – bei einem feierlichen Appell auf Ehrenbreitstein.

Koblenz ist und bleibt ein bedeutender Bundeswehrstandort – auch und gerade im Gesundheitsbereich der Armee. Auf der Festung Ehrenbreitstein wurde jetzt mit einem feierlichen Appell das neue Kommando Gesundheitsversorgung offiziell in Dienst gestellt.

