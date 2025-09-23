Appell auf Ehrenbreitstein: Bundeswehr ordnet Gesundheitsdienst neu – in Koblenz
Die Gesundheitsversorgung der Bundeswehr wird von Koblenz aus koordiniert. Jetzt wurde das entsprechende Kommando offiziell in Dienst gestellt – bei einem feierlichen Appell auf Ehrenbreitstein.
Koblenz ist und bleibt ein bedeutender Bundeswehrstandort – auch und gerade im Gesundheitsbereich der Armee. Auf der Festung Ehrenbreitstein wurde jetzt mit einem feierlichen Appell das neue Kommando Gesundheitsversorgung offiziell in Dienst gestellt.